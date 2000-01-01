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Beal, Lakers söylentileriyle ilgili: "Ben sadık adamım, DC'de kalacağım"

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, 2020 NBA şampiyonu Los Angeles Lakers'a takas edilebileceği söylentileri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, 2020 NBA şampiyonu Los Angeles Lakers'a takas edilebileceği söylentileri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

HoopsHype'a konuşan Beal söylentileri yalanladı ve niyetinin kariyerinin sonuna kadar Washington'da kalmak olduğunu söyledi:

"Bu benim için çok önemli. Ben sadık bir adamım. Burada olmak istiyorum ve burada olacağım. Uzatma kontratımı da imzalamıştım. Ve bu benim için çok önemli. Dürüst olmak gerekirse, kariyerinizi tek bir yerde bitirebilmek, bildiğiniz gibi, bugün pek görülen bir şey değil. Yani bu kesinlikle bir onur. Benim nihai hedefimin kazanmak olduğunu biliyorsunuz. Kazanmak istiyorum ve kazanmak zorundayız da. Ve bunu yapabileceğimizi biliyorum.

Buranın kazanabileceğimiz ve oyuncuların kazanmak için gelmesini sağlayabileceğimiz bir yer olduğunu biliyorum. Ama bunu kesinlikle sahada kanıtlamalıyız."

Beal, Wizards'a 2012 Draft'ında 3. sıradan seçilerek katılmıştı. Patlayıcı guard, geçtiğimiz Ekim ayında Washington ile 2022-23 sezonunda bir oyuncu opsiyonu bulunan, iki yıllığı 72 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı.


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