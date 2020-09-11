BB Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Haber; AA
BB Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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11 Eylül 2020 18:24
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki bulunan tesislerindeki antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşti. 

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı. 

Yeni transferlerin de takımla yaptığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Ankara'ya hareket edecek. 



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