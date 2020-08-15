Bayernli futbolcular: 'Çok eğlendik'

Bayern Münih'in 8-2'lik tarihi Barcelona zaferinin ardından Thomas Müller, Leon Goretzka ve Lewandowski'nin rakipleri ile ilgili söylediği sözler büyük ilgi çekti.



Takımın deneyimli isimlerinden Thomas Müller, Barcelona karşısında çok eğlendiklerini söyleyerek, "Almanya ile Brezilya'yı 7-1 yendiğimiz maçta bile bu kadar maçı domine etmemiştik. Maçın adamı ben seçildim ama bunu hak keden 15 oyuncumuz daha var. O kadar çok çalışıyoruz ki bizi yenmek imkansız" diye konuştu.



Orta saha oyuncularından Leon Goretzka ise kendisine sorulan "Messi'yi üzdüğünüz için üzgün müsünüz?" sorusuna, "Hayır, oldukça eğlenceliydi" sözlerini kullandı.



Robert Lewandowski ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Barcelona gibi bir takıma karşı saygısızlık etmek istemem ama yok gibiydiler. Hiç zorlanmadık" diyerek maç sonuna damga vuran açıklama yapan isimlerden biri oldu.



