Bayernli futbolcular: "Çok eğlendik"

Bayern Münih'in Barcelona'ya hezimet yaşatan kadrosundan Lewandowski, Müller ve Goretzka maçın ardından açıklamada bulundu.

Bayernli futbolcular: 'Çok eğlendik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2020 00:40
Bayern Münih'in 8-2'lik tarihi Barcelona zaferinin ardından Thomas Müller, Leon Goretzka ve Lewandowski'nin rakipleri ile ilgili söylediği sözler büyük ilgi çekti.

Takımın deneyimli isimlerinden Thomas Müller, Barcelona karşısında çok eğlendiklerini söyleyerek, "Almanya ile Brezilya'yı 7-1 yendiğimiz maçta bile bu kadar maçı domine etmemiştik. Maçın adamı ben seçildim ama bunu hak keden 15 oyuncumuz daha var. O kadar çok çalışıyoruz ki bizi yenmek imkansız" diye konuştu.

Orta saha oyuncularından Leon Goretzka ise kendisine sorulan "Messi'yi üzdüğünüz için üzgün müsünüz?" sorusuna, "Hayır, oldukça eğlenceliydi" sözlerini kullandı.

Robert Lewandowski ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Barcelona gibi bir takıma karşı saygısızlık etmek istemem ama yok gibiydiler. Hiç zorlanmadık" diyerek maç sonuna damga vuran açıklama yapan isimlerden biri oldu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için