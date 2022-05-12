Bayern Münih'te Lewandowski kararı!

Bayern Münih'in, yıldız golcüsü Robert Lewandowski'yi satmayı düşündüğü belirtildi.



Bild'in haberine göre; Lewandowski, takımdaki mevcut durumdan rahatsız. Bayern Münih'in, bu durum nedeniyle, daha önce takımda tutmak istediği golcü isim için kararsızlık yaşadığı aktarıldı.



BAYERN, SATMAYI DÜŞÜNÜYOR



Alman devinin, Lewandowski'nin gelecek sezon kalması durumunda takımda olumsuz bir hava yaratabileceği endişesiyle 33 yaşındaki futbolcuyu satmayı da değerlendirdiği ifade edildi.



BARCELONA İSTEKLİ!



Bayern Münih'in, sözleşmesi 2023'te bitecek yıldız golcü için 35-40 milyon euro'luk bir bonservis belirlediği, bu rakamı ödemeye istekli kulübün ise Barcelona olduğu kaydedildi.



55 GOLE KATKI SAĞLADI



Bu sezon Bayern Münih'te 45 maça çıkan Lewandowski, 49 gol attı ve 6 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ