Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.Borussia Park'ta oynanan maçı Mönchengladbach 5-0 kazanarak tarihi bir galibiyet elde etmeyi başardı.2. dakikada Kone ile öne geçen ev saihib Mönchengladbach, 15 ve 21. dakikalarda Bensebaini'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.İkinci yarıya da etkili başlayan Mönchengladbach, 51 ve 57. dakikalarda Breel Embolo'nun golleriyle 5 farklı üstünlüğü yakaladı.Bayern'in as kadrosuyla çıktığı bu maçta aldığı farklı mağlubiyet bu sezonki 2. yenilgisi olarak kayıtlara geçti.Öte yandan 5-0'lık skor, Bayern'in Almanya Kupası'nda tarihi boyunca ilk kez 5 farklı yenilgi aldığı maç olarak tarihe geçti. Ayrıca Bayern Münih, 43 yıl sonra 5 farkla kaybetti.Bu sonucun ardından Bayern Münih kupadan elenirken Mönchengladbach ise adını bir üst tura yazdırmayı başardı.