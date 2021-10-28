Bayern'e kupada 5-0 kabusu

Bayern Münih, Almanya Kupası 2. Turu'nda Mönchengladbach'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu ve elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern'e kupada 5-0 kabusu
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27 Ekim 2021 23:37
Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Borussia Park'ta oynanan maçı Mönchengladbach 5-0 kazanarak tarihi bir galibiyet elde etmeyi başardı.

2. dakikada Kone ile öne geçen ev saihib Mönchengladbach, 15 ve 21. dakikalarda Bensebaini'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Mönchengladbach, 51 ve 57. dakikalarda Breel Embolo'nun golleriyle 5 farklı üstünlüğü yakaladı.

Bayern'in as kadrosuyla çıktığı bu maçta aldığı farklı mağlubiyet bu sezonki 2. yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 5-0'lık skor, Bayern'in Almanya Kupası'nda tarihi boyunca ilk kez 5 farklı yenilgi aldığı maç olarak tarihe geçti. Ayrıca Bayern Münih, 43 yıl sonra 5 farkla kaybetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih kupadan elenirken Mönchengladbach ise adını bir üst tura yazdırmayı başardı.






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