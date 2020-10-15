Bayern Choupo-Moting ile tur atladı

Almanya Kupası 1. Tur maçında Bayern, FC Düren'i 3-0 mağlup etti. Choupo-Moting Bauern formasıyla ilk maçında 2 gol atmayı başardı ve takımına turu getirdi.

, Fotoğraf; EPA
Bayern Choupo-Moting ile tur atladı
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15 Ekim 2020 23:40
Almanya Kupası 1. Tur mücadelesinde Bayern Münih, FC Düren deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmayı Bayern Münih 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Mücadelede Bayern Münih, yeni transferlerinden Coupo-Moting'in golüyle öne geçerken 36. dakikada Thomas Müller ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 Bayern üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda rakibine şans vermeyen Bayern Münih kontrolü elinde tutmayı başardı. 75'te Choupo-Moting bir kez daha golü bulmayı başardı ve Bayern maçı 3-0 kazanan taraf oldu. Karşılaşmanın yıldızı Choupo-Moting olurken Kamerunlu oyuncu ilk maçında 2 gol atmayı başardı. Ayrıca Douglas Costa da ilk kez Bayern forması giydi.

Almanya Kupası'nda böylelikle Bayern Münih adını bir üst tura yazdırdı.



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