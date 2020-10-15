Bayern Choupo-Moting ile tur atladı

Almanya Kupası 1. Tur mücadelesinde Bayern Münih, FC Düren deplasmanına konuk oldu.



Karşılaşmayı Bayern Münih 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.



Mücadelede Bayern Münih, yeni transferlerinden Coupo-Moting'in golüyle öne geçerken 36. dakikada Thomas Müller ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 Bayern üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda rakibine şans vermeyen Bayern Münih kontrolü elinde tutmayı başardı. 75'te Choupo-Moting bir kez daha golü bulmayı başardı ve Bayern maçı 3-0 kazanan taraf oldu. Karşılaşmanın yıldızı Choupo-Moting olurken Kamerunlu oyuncu ilk maçında 2 gol atmayı başardı. Ayrıca Douglas Costa da ilk kez Bayern forması giydi.



Almanya Kupası'nda böylelikle Bayern Münih adını bir üst tura yazdırdı.



