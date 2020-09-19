Bayburt Özel İdare'de 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare'de 15'i futbolcu 24 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bayburt Özel İdare'de 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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19 Eylül 2020 18:04
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare'de 15'i futbolcu 24 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, 15 futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere toplam 24 kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.

Bu kişilerin kulübün sosyal tesislerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

 


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