Batuhan Kör: 'Seleznyov'u sahada görünce yumruklarımı sıkıyordum'

Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün İzmir'de oynanan ve 17'si isabetli, 29 şutun atıldığı 9 gollü maçta 1. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe'yi 5-4 yenerek son 16'ya yükselirken, 19 yaşındaki Batuhan Kör 4 golle adını herkese duyurdu.



"YUMRUKLARIMI SIKIYORDUM!"



Daha önce kadroya girmekte çok zorlandığını belirten genç futbolcu, geçen sezonki teknik direktör İbrahim Üzülmez'in kendisine moral verdiğini söyledi. "Evden, antrenmanlara bisiklet ile 2 saat öncesinden geliyordum. Seleznyov ve Kubilay oynadığı için şans bulamıyordum" diyen Batuhan, şöyle devam etti:



"Geçen yıl teknik direktör İbrahim Üzülmez benimle ilgilendi fakat çok sevdiğim ve örnek aldığım Seleznyov'u sahada görünce yumruklarımı sıkıyordum. Üzülmez hocam gördü ve bana sarılarak 'Çok yeteneklisin. Her iki ayağını da iyi kullanıyorsun. Türkiye seni konuşacak. Oynamak için yumruklarını sıkman beni etkiledi' dedi. Bursa altyapısında oynayan gençlik olarak zaferler kazanmak istiyoruz. Bu konuda altyapıda bizleri A takıma çıkaran tüm teknik adamlara teşekkür ediyorum.



"HAYALİNİ BİLE KURAMAZDIM"



Her zaman kazanmak isteyen bir kulüpteyim. Göztepe karşısında 4 gol birden atacağımı hayal dahi edemezdim. Hem 4 gol için hem de bir üst tura yükseldiğimiz için çok mutluyum. Takım halinde çok mücadele ettik ve başardık. Kariyerimde öncelikle Bursaspor için sahada her şeyimi vermek istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Daha sonra Milli Takım'da mücadele etmek ve Avrupa'da kulübümü temsil etmeyi hedefliyorum."