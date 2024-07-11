Batman Petrolspor Atabey Çiçek ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, Kocaelispor'un forvet oyuncusu Atabey Çiçek'i transfer etti.



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonu 1461 Trabzon FK formasıyla tamamlayan ve bonservisi Kocaelispor'da bulunan Atabey Çiçek'i kadrosuna kattı.



Konuyla ilgili Batman Petrolspor'dan yapılan açıklamada; "Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz; Atabey Çiçek ile sözleşme imzalayarak kırmızı beyazlı renklerimize bağladı. 2023/24 sezonunda TFF 1. Ligi'nde Kocaelispor'da mücadele eden 28 yaşındaki forvet oyuncusu Atabey Çiçek, 2024/25 sezonundan itibaren kırmızı beyazlı formamız altında mücadele edecek. Atabey Çiçek'e Batman Petrolspor Ailesi'ne hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.





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