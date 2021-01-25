Başakşehir'den şaşırtan tablo

Süper Lig'de 20 maç geride bırakan Medipol Başakşehir istediği noktadan uzak kaldı. Geçen sezon elde ettiği şampiyonlukla tarih yazan turuncu-lacivertliler, bu kez farklı bir durum yaşıyor.

Okan Buruk ve öğrencileri 20. maç sonunda ligde ilk 10'unun dahi dışında kalarak 24 puanla 14. sırada duruyor.



Turuncu-lacivertlilerin Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig mücadelesi de 1-1 berabere bitti ve hayal kırıklığı devam etti. OPTA'nın hazırladığı rakamlarda, Başakşehir, lig tarihinde 'son şampiyon' unvanlı takımlar arasındaki en kötü performansı sergiliyor.



20. maçlar genelinde hesaplandığında, Başakşehir, 'son şampiyon' unvanıyla en az puan toplayan ve en fazla gol yiyen takım konumunda. 20 maçta kalesinde tam 32 gol yiyen, sadece 24 puan toplayabilen ve 8 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, büyük bir düşüş içerisinde. Başakşehir geçen sezon şampiyon olurken 34 maçta kalesinde sadece 34 gol görmüş, maç başına 1.0 gol yeme ortalaması yakalamıştı. Bu sezon ise daha 20 maçta 32 gol yiyerek maç başına 1.6 gol yeme ortalamasına sahip. Ayrıca geçen sezonun genelinde sadece 5 yenilgi alan takım, şimdiden 8 yenilgi gördü.



Hedef kupa



Süper Kupa finalinde çarşamba akşamı Trabzonspor'la karşılaşacak Okan Buruk'un takımının önünde büyük bir hedef duruyor. Ligde kötü giden, Avrupa'dan erken elenen Başakşehir, bir kupa şampiyonluğuyla bu durumu tersine çevirmeyi amaçlıyor.



Olası bir Süper Kupa şampiyonluğuyla hem şanssızlık kırılacak hem de takım yeniden motivasyon bulacak.



