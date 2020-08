Başakşehir'den harcama limiti açıklaması

"Köln'e gitmek istiyoruz"

Medipol Başakşehir'in, Kopenhag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı için Danimarka'ya gelen Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.TFF'nin açıkladığı harcama limitleriyle ilgili konuşan Gümüşdağ, "Her kulüp belirli bankalarla belirli anlaşmalar imzaladı. Bizim gelirlerimiz, giderlerimiz dengesinde zaten ne ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Dolayısıyla planlamamızı ona göre yapmaya çalışıyoruz. Futbol federasyonunda bir heyet var, o heyetin oluruyla bu rakamlar açıklanıyor. Biz zaten rakamlardan haberdardık. Bilinmeyen rakamlar değildi. Zaten gidip sunuyorsunuz, bütçenizi size söylüyorlar. Dolayısıyla ona göre bir çalışma yapıyoruz. Başakşehir olarak bildiğimiz ve beklediğimiz bir limitti." ifadelerini kullandı.Başkan Gümüşdağ, bazı kulüplerin harcama limitlerine gösterdiği tepkiyle ilgili olarak ise, "Bilemiyorum, haberdar değilim ama her kulübün profesyonelleri görüşmeler yapıyor. Her kulüp limitini mutlak biliyordur ama açıklama yeni yapıldı. Açıklamadan önce de limitimizi biliyorduk ve gayet doğal görüşüyorduk." değerlendirmesinde bulundu.Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile tarihi bir maça çıkacağının altını da çizen Göksel Gümüşdağ şöyle konuştu:"Ligi yeni bitirdik. Bu heyecanı yaşarken şimdi tabii Kopenhag'da rövanş maçımıza geldik. Kolay maç yok, her maç zor. Dolayısıyla çok iyi oynayıp, buradan iyi bir neticeyle ayrılıp Köln'e gitmek istiyoruz. En büyük isteğimiz, arzumuz bu. Takım dün geldi, ben de şimdi TFF başkanımız ve Spor Bakanımız ile beraber geldik. Akşam maçı seyredeceğiz, inşallah iyi bir netice alıp, buradan hep birlikte yarın iyi bir şekilde dönmek istiyoruz. Biliyorsunuz, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım Başakşehir. Dolayısıyla tüm renkler, tüm camialar Başakşehir'in başarılı olmasını istiyor. Türkiye'nin yüzünü güldürmek istiyoruz. İnşallah neticeyi de o şekilde alırız. İnşallah, oyuncu kardeşlerimiz de iyi mücadele eder ve istediğimiz neticeyi alırız."Parken Stadı'nın kendisi için çok özel bir stat olduğunu da sözlerine ekleyen Gümüşdağ, "Burası benim için çok özel bir stat. Çünkü 2000 yılında Okan Hoca oyuncu, ben de bir futbolsever olarak buraya gelip, bu kupayı almak için gelmiştik. Allah bize nasip etti, UEFA Kupası'nı alıp Galatasaray olarak dönmüştük. Şimdi inşallah yine Kopenhag'a 20 yıl sonra gelip, bu turu geçip, inşallah Avrupa'nın son 8 takımından biri olarak burada bu mutluluğu yaşamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.