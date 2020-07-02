Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları belli oldu

Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucu negatif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları belli oldu
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02 Temmuz 2020 20:49
Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucu negatif çıktı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır." denildi.

Medipol Başakşehir, 4 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda  Fraport TAV Antalyaspor ile karşılacak.



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