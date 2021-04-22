Başakşehir'de Demba Ba gönderildi

Başakşehir'de Senegalli golcü oyuncu Demba Ba ile yollar ayrıldı.

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Başakşehir'de Demba Ba gönderildi
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21 Nisan 2021 22:36
Demba Ba
Demba Ba
Başakşehir
Başakşehir, tecrübeli golcüsü Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. 

Fenerbahçe maçında da kadroya alınmayan Demba Ba ile ayrılığın gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.

Demba Ba, bu sezon kümede kalma yarışının içinde kalan Başakşehir'de 37 maça çıktı ve 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

 

 



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