Başakşehir'de Demba Ba gönderildi

Başakşehir, tecrübeli golcüsü Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.



Fenerbahçe maçında da kadroya alınmayan Demba Ba ile ayrılığın gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.



Demba Ba, bu sezon kümede kalma yarışının içinde kalan Başakşehir'de 37 maça çıktı ve 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.











