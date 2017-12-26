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Başakşehir'de 8 futbolcu kadroya alınmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Giresunspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: AA
Başakşehir'de 8 futbolcu kadroya alınmadı
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26 Aralık 2017 12:41
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak.

Giresun Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Turuncu-lacivertlilerde bu maç öncesinde izin verilen yabancı futbolculardan Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro, Junior Caicara, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Eljero Elia, Edin Visca ve Aurelien Chedjou maç kadrosuna alınmadı. 

Bu karşılaşmanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.

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