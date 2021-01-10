Başakşehir, Milan'dan stoper alıyor: Leo Duarte

Başakşehir, AC Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Başakşehir, Milan'dan stoper alıyor: Leo Duarte
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10 Ocak 2021 21:38
Devre arasında kadrosunu en az 1 stoperle güçlendirmek isteyen Başakşehir aradığı ismi Serie A'da buldu; Leo Duarte.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Başakşehir, AC Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Duarte için 6 aylık anlaşma yapıldığı ve kısa süre içerisinde resmi açıklamaların da geleceği bilgisi verildi.

Leo Duarte bu sezon AC Milan'da istediği şansları yakalayamamıştı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu 2019'da 10 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Serie A'da 1 kez Milan forması giyen Leo Duarte toplamda ise 9 kez Milan forması giydi.



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