Başakşehir - Galatasaray maçında sahaya havai fişek düştü!

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı.
Müsabaka devam ederken stat dışından atılan yanıcı maddeler sahaya düştü.
Karşılaşmanın 35. dakikasında saha dışından ateşlenen fişeklerden bazıları hızlı bir şekilde tribünlere isabet ederken, bazıları da havada sönerek zemine futbolcuların yanına geldi.
Müsabaka devam ederken stat dışından atılan yanıcı maddeler sahaya düştü.
Karşılaşmanın 35. dakikasında saha dışından ateşlenen fişeklerden bazıları hızlı bir şekilde tribünlere isabet ederken, bazıları da havada sönerek zemine futbolcuların yanına geldi.