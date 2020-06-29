Başakşehir - Galatasaray maçında sahaya havai fişek düştü!

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Başakşehir - Galatasaray maçında sahaya havai fişek düştü!
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29 Haziran 2020 00:23
Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı.

Müsabaka devam ederken stat dışından atılan yanıcı maddeler sahaya düştü.

Karşılaşmanın 35. dakikasında saha dışından ateşlenen fişeklerden bazıları hızlı bir şekilde tribünlere isabet ederken, bazıları da havada sönerek zemine futbolcuların yanına geldi.



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