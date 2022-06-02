Başakşehir, Epureanu ile devam dedi!

Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Alexandru Epureanu ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu.



İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:



"Futbolcumuz Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda biten sözleşmesi, 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatılmıştır.



Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan ve 258 kez formamızı giyen, tarihi şampiyonluğumuzun büyük pay sahiplerinden Alexandru Epureanu'ya başarılarının devamını diliyoruz"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ