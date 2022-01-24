Başakşehir'den Trezeguet hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Başakşehir'in, Aston Villa forması giyen Mahmoud Trezeguet için teklif yaptığı belirtildi.



Daha önce Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet, 2019 yılında 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olmuştu.



Mısırlı oyuncu, bu sezon Aston Villa formasıyla sadece 1 maça çıktı.





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