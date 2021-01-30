Başakşehir, Aykut Kocaman'ı açıkladı!

Başakşehir, Aykut Kocaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Başakşehir, Aykut Kocaman'ı açıkladı!
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30 Ocak 2021 16:01
Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır."

EN SON KONYASPOR'DA ÇALIŞTI

Kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı.

Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.



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