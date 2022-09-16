Bartra: 'Nerede hata yaptığımızı gördük'

Trabzonsporlu Marc Bartra Kızılyıldız maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İspanyol oyuncu 90 dakikanın tamamında maçı domine eden bir takım oldukları değerlendirmesini yaparak, "Bugün çok iyi bir maç ortaya koyduk. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadığımızdan kendimizi sorguladık. Hocalarımızla takım arkadaşlarımızla hep beraber üzüldük. Kendi eleştirimizi yaptık. Baktık nerelerde hata yapıyoruz, nerelerde daha iyi yapabiliriz ya da neler yapmamız gerekiyor. Bugün de gayet iyi bir oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. İyi potansiyeli olan, doğru yolda olan bir takım görüyoruz." şeklinde konuştu.



Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü Gaziantep FK ile yapacakları maçla ilgili soru üzerine Bartra, "Yine üç puan için sahaya çıkacağımız bir maç olacak. Tabii ki biz yine maçı domine eden taraf olmak istiyoruz ama bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Hücum yaptığımız anlarda dahi akıllıca hücum etmeniz, takım halinde oynamanız, topa hakim olmanız gerekiyor. Trabzonspor gibi büyük bir takımdaysanız eğer bu formayı taşıyorsanız, sahaya çıktığınız her maçı kazanmak zorundasınız. Biz de bu maçı kazanmak için çıkacağız.'' diye konuştu.



Bordo-mavili savunma oyuncusu Larsen de galibiyet aldıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolü bizdeydi. Topu çok daha iyi değerlendirdik. Defansta da karşı takıma şans vermedik. Hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Bugün galibiyetin tadını çıkaracağız. Yarından itibaren de önümüzdeki maça odaklanacağız. Bugün yapmış olduğumuz güzel şeyleri tekrar etmeye çalışacağız. umarım daha iyisini yapacağız. daha da geliştireceğiz ve üç puanı alacağız."





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