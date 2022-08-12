Bartra için Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor'un Real Betis'ten transfer etmek istediği Marc Bartra ilk görüşmede, Betis'te kalmayı tercih ettiğini, transfer olmak istemediğini söylese de transferde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Transferde ısrarcı olan oyuncunun menajerleriyle yoğun bir pazarlık sürecine giren Trabzonspor oyuncuya maaşının yanı sıra ekstra olarak Şampiyonlar Ligi bonusu vereceğini ifade etti. Oyuncu cephesi de Trabzonspor'dan ekstra olarak belirli bir maça çıkma karşılığında bonus istedi. 31 yaşındaki futbolcunun menajeri de gelişmeler sonrasında, "Kesin diyemem ama görünüşe göre cuma günü Trabzon'a geleceğiz" açıklamasını yaptı.



Trabzonspor'un Real Betis'e 4 milyon Euro teklif ettiği konuşuluyor. Kısa bir süre duran transferin yeniden hareketlilik kazandığı ve pazarlıkların devam ettiği gelen bilgiler arasında. (61Saat)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ