Barış Alper Yılmaz: 'Galatasaray her futbolcunun hayalidir'

Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı attı.Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı takıma imza atmasının ardından duygu ve düşüncelerini Galatasaray Televizyonu'na aktardı.Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için."