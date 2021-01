Barea: "Bynum, 2011deki o faulden sonra özür dilemişti!"

Eski Dallas Mavericks guardı JJ Barea, Los Angeles Lakers'ın eski pivotu Andrew Bynum'un 2011 playoffları'nda kendisine yaptığı çirkin faul hakkında konuştu.



Barea, JJ Redick ve Tommy Alter ile The Old Man and The Three podcast'ine konuk olduğunda, Bynum'ın 2011'de kendisini havadayken dirseklemdiği faul hakkında şunları söyledi:



"Bana hayatımda yapılan en manyakça fauldü. Milyon kere izlemişimdir. Bana bir şey olmadığına sevinmiştim. Bynum aslında bir gün sonrasında beni aramıştı. Bilmediğim numara olduğu için açmamıştım. Ama neredeyse 30 tane mesaj atmıştı ve özür dilemiştii 'JJ, umarım iyisindir. Sinirimi senden çıkarmıştım. Sana karşı bir problemim yok, özür dilerim, umarım bir şeyin yoktur, sezonun geri kalanı için iyi şanslar.' demişti. Bunu yapması güzeldi."



Barea, Mavericks ve Minnesota Timberwolves için 14 sezon oynamış, 831 normal sezon maçında 8.9 sayı, 2.1 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bynum'ın yaptığı ve sonrasında oyundan atılmasına sebep olan faul, şu şekildeydi: