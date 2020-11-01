Barcelona son 18 sezonun en kötü başlangıcını yaptı

İspanyol devi Barcelona, bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.



Tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini yaşayan Barcelona, ligdeki performansı ile de tanınmaz halde. Şu ana kadar ligde 6 maça çıkan Barcelona, son 18 yılın en kötü sezon başlangıcını gerçekleştirdi. En son 2002-2003 sezonunda Louis Van Gaal yönetiminde sezonun ilk 6 maçında 8 puan almıştı.



Ayrıca takımın süperstarı Lionel Messi de son 5 maçtır gol atamayarak takımın gol yükünü çekememesine neden oldu.



Teknik direktör Koeman, Alaves ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sahada verdikleri performans konusunda hücum oyuncularından endişeliyim. Juventus'a karşı olanlar bu gece de başımıza geldi, hatta Alaves'den gol de yedik. Bu kadar şans yaratıp sadece 1 gol atmak çok problemli bir durum." diye konuştu.



Barcelona önümüzdeki hafta Real Betis karşısında 3 puan mücadelesi verecek.



