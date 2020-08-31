Barcelona, Messi için harekete geçiyor!

Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.



ESPN'in haberine göre; Katalan ekibinin başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak için babasıyla görüşecek.



Bartomeu'nun yeni kontrat teklifinde Messi'nin kazanacağı para 100 milyon euro'yu bulacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa iddiaya göre Arjantinli yıldız, sözleşmesi bitene kadar kadro dışı bırakılacak.



Öte yandan Barcelona, idmana katılmadığı günler için Messi'ye para ödemeyecek.



