Barcelona, Inaki Pena için kararını verdi

Galatasaray'a yarım sezonluğuna kiralık olarak gelen ve performansıyla geçer not alan kaleci Inaki Pena için gelecek sezon kararının verildiği iddia edildi. Genç kalecinin sarı-kırmızılılarda gelecek sezon da forma giyip giymeyeceği merak konusu olurken, son olarak hakkında Celta Vigo seçeneği de gündeme gelmişti.



Pena değil Tenas kiralanacak



Ancak Barcelona hakkında yaptığı haberlerle tanınan muhabir Gerard Romero'ya göre Inaki Pena önümüzdeki sezon, bonservisini elinde bulunduran Barça'nın kadrosunda yer alacak. Katalan ekibi kadrosunda yer alan kalecilerden birini kiralık olarak dışarı göndermesi bekleniyordu ancak bu isim Pena olmadı… Takımın bir diğer file bekçisi Arnau Tenas'ı kiralık olarak başka bir takıma göndermeye karar verdi.



Barça maçlarına damga vurmuştu



Bu doğrultuda Inaki Pena'nın da, 2022-23 sezonunda Barcelona A takımında ikinci kaleci olarak değerlendirilmesine karar verildi. Ter Stegen'in arkasında kulübede oturması beklenen oyuncunun sezon içinde fırsatların doğması durumunda zaman zaman kaleyi devralması da bekleniyor. Inaki Pena Galatasaray'ın özellikle Barcelona ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarında damga vuran kurtarışlara imza atmıştı.









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