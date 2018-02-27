Barcelona ile Başakşehir arasındaki o sözleşme ortaya çıktı

Barcelona'nın Başakşehir'e kiraladığı Arda Turan için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.El Mundo Deportivo Gazetesi'nden Fernando Polo, Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi sırasında Barcelona'nın sözleşmeye oldukça iddialı bir madde koyduğunu veArda Turan'ın 2.5 yıl Başakşehir'e kiralanması sırasında yapılan sözleşmenin hem Başakşehir hem de Arda Turan tarafından kabul edildiğinin belirtildiği haberde, Barcelona ile Başakşehir arasındaki sözleşmede ayrıca birçok "başarı ve performans bonuslarının" olduğu da belirtildi.Arda Turan'ın sözleşmesindeki maddeyi açıklayan Fernando Polo, bu durumun daha net anlaşılması için şu örneği verdi; "Bir Çin kulübü, Ocak 2017'de olduğu gibi Arda Turan için 30 milyon euro teklif ederse Barcelona da Başakşehir'e danışmadan, onay almadan Arda Turan'ın satışını istediği şekilde gerçekleştirebilir ve bu satışta Arda Turan'ın onayı da aranmaz"