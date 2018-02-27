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Barcelona ile Başakşehir arasındaki o sözleşme ortaya çıktı

Barcelona, Arda Turan'ı istediği anda satabilecek ve burada Arda Turan'ın da onayı aranmayacak.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona ile Başakşehir arasındaki o sözleşme ortaya çıktı
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27 Şubat 2018 12:27
Barcelona'nın Başakşehir'e kiraladığı Arda Turan için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

El Mundo Deportivo Gazetesi'nden Fernando Polo, Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi sırasında Barcelona'nın sözleşmeye oldukça iddialı bir madde koyduğunu ve Arda'nın Başakşehir'de oynadığı süre içerisinde başka bir takımdan transfer teklifi gelmesi durumunda Arda Turan'ın onayı alınmaksızın milli futbolcunun başka bir kulübe satılabileceği ifade edildi.

Arda Turan'ın 2.5 yıl Başakşehir'e kiralanması sırasında yapılan sözleşmenin hem Başakşehir hem de Arda Turan tarafından kabul edildiğinin belirtildiği haberde, Barcelona ile Başakşehir arasındaki sözleşmede ayrıca birçok "başarı ve performans bonuslarının" olduğu da belirtildi.

Arda Turan'ın sözleşmesindeki maddeyi açıklayan Fernando Polo, bu durumun daha net anlaşılması için şu örneği verdi; "Bir Çin kulübü, Ocak 2017'de olduğu gibi Arda Turan için 30 milyon euro teklif ederse Barcelona da Başakşehir'e danışmadan, onay almadan Arda Turan'ın satışını istediği şekilde gerçekleştirebilir ve bu satışta Arda Turan'ın onayı da aranmaz"


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