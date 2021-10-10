Barcelona Haaland için karamsar

Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yuste, Erling Haaland transferi için taraftarlarının beklediği iyi haberi veremeyeceğini söyledi.



Ekonomik sorunların henüz çözülmediğini kaydeden Yuste, "Haaland transferinin şu anda olabileceğini sanmıyorum. Gelecek yıla kadar önce durumumuzu görmemiz lazım. Elimizdeki değerlere sahip çıkmalı ve sonra başkalarına bakmalıyız. Yine de Barcelona her zaman kadrosunda en iyi oyuncuların olmasını ister, Haaland da dünyanın en iyilerinden" dedi.



Birçok talibi olan Erling Haaland için Real Madrid'in de girişimlerde bulunduğu ve Mbappe ile birlikte Norveçli golcüyü de gelecek sezon kadrosuna katmak istediği kaydediliyor.



