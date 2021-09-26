İspanya La Liga'nın 7. haftasında, zor günler geçiren Barcelona evinde Levante ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Barça 3-0'lık skorla kazandı.



Maça çok hızlı başlayan Barcelona, 6. dakikada penaltıdan Depay ile 14. dakikada Luuk de Jong'un golleriyle erkenden üstünlüğü yakaladı. Sakatlıktan geri dönen Ansu Fati, 81. dakikada dahil olduğu maçta 90+1. dakikada harika bir gol atarak dönüşünü bir anlamda taraftarlarla kutlamayı başardı.



Katalan ekibi, bu galibiyetin ardından Levante'yi ağırladığı 16 La Liga maçından da galibiyetle ayrılmış olurken, bu maçlarda ortalama 3.3 gol çıktı.



Son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyeti olan Barcelona, böylece kötü gidişata dur diyerek 12 puanla 5. sıraya yerleşti. Bu sezon galibiyeti olmayan Levante ise 4 puanla 17. sırada kaldı.



La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid ile dev maçta karşılaşacakken, Levante ise Mallorca'ya konuk olacak.



