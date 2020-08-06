Barça, Çağlar Söyüncü için harekete geçti!

Barcelona, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi, 24 yaşındaki milli futbolcunun transferini 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlamayı planlıyor.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
Barça, Çağlar Söyüncü için harekete geçti!
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06 Ağustos 2020 20:25
Çağlar Söyüncü, Barcelona forması giyen 3. Türk oyuncu olmaya hazırlanıyor

NTV'nin haberine göre; Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuya Barcelona talip oldu. Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Barcelona, Çağlar için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Menemenspor, Bucaspor ve Altınordu'da aldığı alt yapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016'da 2.6 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu.

2 sezon sonra 21 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunun tutan milli futbolcu, son 2 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.

Geçen sezon Leicester City ile 42 maça çıkan Çağlar Söyüncü; 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Futbol devi Barcelona'da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti. Transferin tamamlanması halinde 24 yaşındaki savunma oyıncucu İspanyol ekibinde top koşturan 3 Türk futbolcu olacak.




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