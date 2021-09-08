Bandırmaspor, Matej Pucko'yu transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor kadrosuna takviye yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor, Matej Pucko'yu transfer etti
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08 Eylül 2021 19:37
TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Matej Pucko'yu renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol ve sağ kanatta görev yapan 27 yaşındaki Sloven oyuncuyla 1 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu.

NK Akuminij, FC Koper, Osasuna, Real Oviedo, Korona Kielce, ve Tuzlaspor takımlarında oynayan Pucko, 348 maçta 54 gol attı.


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