Bandırmaspor, Matej Pucko'yu transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Matej Pucko'yu renklerine kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol ve sağ kanatta görev yapan 27 yaşındaki Sloven oyuncuyla 1 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu.
NK Akuminij, FC Koper, Osasuna, Real Oviedo, Korona Kielce, ve Tuzlaspor takımlarında oynayan Pucko, 348 maçta 54 gol attı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol ve sağ kanatta görev yapan 27 yaşındaki Sloven oyuncuyla 1 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu.
NK Akuminij, FC Koper, Osasuna, Real Oviedo, Korona Kielce, ve Tuzlaspor takımlarında oynayan Pucko, 348 maçta 54 gol attı.