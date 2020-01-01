"Ball, Edwards'a göre Draft'ta 'avantajlı' konumda" iddiası

Bleacher Report'tan Jonathan Wasserman'ın yakın tarihli bir raporuna göre, LaMelo Ball'un 2020 NBA Draftı'nda Anthony Edwards'a göre "bir avantajı" bulunuyor.



Ball ve Edwards'tan, Draft'ta en çok tercih edilen adaylar olarak sıklıkla bahsediliyordu.



Batı Konferansı'ndan bir yöneticiye atıfta bulunan Wasserman'a göre Minnesota Timberwolves, Jarrett Culver için takas ettikleri geçen yılki Draft'tan sonra, kafası karışmış ve baskı altında hissediyor.



Wolves, iddiaya göre elindeki 1 numaralı draft hakkı için herhangi bir oyuncuya odaklanmış değil ve bu draft hakkını takas etmeyi tercih edebilir, ancak elinde tutarsa, Wasserman'ın kaynakları bu hakkın Ball için kullanılacağına inanıyor.



Wasserman, Ball'u muhtemel en iyi draft seçimlerinden biri olarak gören tek kişi değildi. The Athletic'den Sam Vecenie de, en son Draft tahminlerinde Ball'u birinci sıraya yerleştirmişti.



Timberwolves'un Draft'ta takas yapması durumunda bile, Golden State Warriors gibi 2 numaralı tercihe sahip olan bir takımın, Edwards'ı seçmeyebileceği ihtimali de bazı raporlarda yer almıştı.



Wasserman, Edwards'ın azmi ve genel olarak motoru ilgili endişelerin, kendisinin çekiciliğini sınırladığını belirtiyor.



