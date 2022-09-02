Bakasetas: 'Daha fazla atabilirdik'

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Ümraniyespor maçındaki 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Yunan futbolcu, "İki tane istemediğimiz sonucun ardından bu maça çıktık. Zor olacağını biliyorduk Ümraniyespor iyi bir takım. Ama rakibimiz iyi kapattık. Daha fazla gol atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.



Bakasetas, sakatlık durumu için gelen soruya ise, "Sakatlıklar futbolun içerisinde olan şeyler. Benim sakatlığım çok ciddi değildi. 1 hafta boyunca takımdan ayrı kaldım. Ama sahaya çıktığımda kendimi yüzde yüz hissediyorum" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ