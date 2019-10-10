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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası dolayısıyla 81 ilin amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir araya geldi.Bakanlığın konferans salonundaki buluşmada Mehmet Muharrem Kasapoğlu, misafirlerini, "Evinize, yuvanıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz." diyerek selamladı.Konuşmasının başında Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Bakan Kasapoğlu, "Dün önemli bir harekatın başlangıcı gerçekleşti. Bölgeye barışı tesis etme noktasında çok önemli bir dönüm noktası olan Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle kahramanlığın, yiğitliğin, cesaretin, şefkatin sembolü Mehmetçiğimize, kahraman ordumuza muzafferiyet temenni ediyoruz. Rabbim, ülkemizi, milletimizi askerimizi ordumuzu tüm kötülüklerden esirgesin." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondaki misafirlere selamlarını ileterek konuşmasını sürdüren Bakan Kasapoğlu, "Spor, birleştirici ve beraberliğe vesile olan bir olgu, bir araç. İçimizde olduğumuz günler her günden daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız olan günler. Bu nedenle böyle bir günde Amatör Spor Haftası'nı kutlamamız önemli bir mesaj. Çünkü spor birleştiren ve bir araya getiren bir güç. O yüzden o vesileyle her birimize çok önemli görevler düşüyor." değerlendirmesinde bulundu."Sayın Cumhurbaşkanımız amatörlerin içinden gelen bir lider." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kendilerinin spora ve sporcuya verdiği önemi belediye başkanlığından itibaren gördük. Bu süreci gerçekleştirdi. O günden sonra tesisleşme ülkemizde hakim ve egemen oldu. 18 yıldaki tesisleşmeyi her yerde ifade ediyor ve göğsümü gere gere söylüyorum. Dünyada başka bir örneği yok. Lisanslı sporcu sayısında da ciddi bir kazanım var. Amacımız bu çıtayı sizlerle birlikte çok daha yükseklere taşımak. Çünkü sizler gönüllü bir teşekkül, sıradan bir gönüllü teşekkül değil, en büyük gönüllü organizasyonu olarak hakikaten çok stratejik, çok ehemmiyet taşıyan bir kurumun temsilcilerisiniz. O yüzden sizlerle el ele vereceğiz."Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporda kadının önemine dikkati çekerek, "Kadınları spora teşvik edeceğiz." dedi.Her hanede birden fazla sporcu yetiştirmeleri gerektiğini anlatan Kasapoğlu, "Spor ailede başlıyor. Sporun ailedeki temel taşı da kadınlarımız. Kadınlarımızı spora teşvik edeceğiz. Kadının spor yaptığı toplumda ben tüm toplumun spora olan ilgisinin ve bağlantısının daha güçlü olacağını düşünüyorum. Kadın odaklı spor stratejimizi de bugün de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sporu isteyen herkesin ayağına götüreceğiz." şeklinde görüşlerini paylaştı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Sizler sporun can damarısınız, hayat kaynağısınız. O yüzden son 18 yılda çok ciddi bir şekilde destekledik. Eksiklerimiz yok mu, elbette var. Desteklerin sayısını arttırıp yukarılara taşıyacağız. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle spor yapan bir toplum olmak zorundayız. Burada da en büyük görev bizlere ve sizlere düşüyor. Her alanda hem şampiyonlar yetiştireceğiz hem de spor yapan bir toplum olarak, spor ülkesi olarak birlikte yürüyeceğiz."Gençlerin amatör spor kulüplerini çok fazla tanımadığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin amatör spor kulüpleri camiasını yeteri kadar tanıdığını görmüyorum. Bu anlamda amatör spor kulüplerini daha çok gençlerimizle buluşturmamız lazım. Bunların sayılarını da yukarılara taşımamız lazım." diye konuştu.Okullarla ilgili çok güzel projeleri bulunduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, "Okullarda gerek öğretmenlerimizle, gerek eğitim camiamızla çok önemli çalışmalarımız var. Okullara kazandırdığımız 3 bine yakın spor tesis var. Bunların sayılarını arttırıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.Toplantıdaki konuşmacılardan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da "TASKK amatör haftasına 2012 yılından bu yana katkı yapıyor. Bu yıldan itibaren TASKK her yıl 100 başarılı sporcuya burs vermeye başlıyor. Burs, yıldızlar ve gençler kategorilerde başarılı olanlara verilecek." dedi.Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez ise "Amatör spor kulüpleri çok değerli. Bu kulüpler için yaptıklarımız önemli. Amatör branşlarda tesis ve eğitim konusunda eksiklerimiz var. Tesis ve eğitim konusu öne alınacak konular." şeklinde konuştu.Amatör Spor Haftası'nın, 81 ilde sporun coşkusunu tüm kesimlere yayan bir hafta olmasına dikkati çeken Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da "Bu tür haftalar toplumun her kesiminin sporla olan bağını her geçen gün arttırmaktadır. Gençleri spora yönelttiğimiz her proje, temelleri sağlam attığımızın göstergesidir." ifadelerini kullandı.Kürsüye çıkan tüm konuşmacılar Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Konuşmalardan önce halk oyunları gösterisi ve haftayla ilgili olarak kısa bir video film gösterimi gerçekleştirildi.Konuşmaların ardından Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden toplantıya katılan TASKK yetkilileri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bölgelerini simgeleyen hediyeler takdim etti.