'Baja Troia Turkey 2021' Çanakkale'de gerçekleştirilecek

İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen, "Baja Troia Turkey 2021" , 28-31 Ekim'de Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

İSOFF Baja Troia Turkey Yarış Koordinatörü Selahattin Topar, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, etkinlik hakkında bilgi verdi.



Topar, yarışmanın 2017'den bu yana uluslararası "East European Tout Terraın Serıes" Türkiye ayağı olarak düzenlediğini söyledi.



Baja Troia Turkey'in bu yıl 28-31 Ekim tarihleri arasında yine Çanakkale'de gerçekleştirileceğini anlatan Selahattin Topar, şunları söyledi:



"Baja Troia Turkey, off road disiplininde Türkiye'de start alan uluslararası kapsamda ilk yarış. Organizasyon, East European Tout Terrain Series olarak adlandırılan ve 5 ülkede düzenlenen bir yarış dizisinin Türkiye ayağı olarak İstanbul Off Road Kulübü tarafından organize ediliyor. 2021 yılına dek yarış Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, İsrail ve Türkiye'de organize edildi. Bu önemli etkinliğimiz muhteşem etaplarda start alacak. Ralli ve Raid kategorilerinde koşulacak bu zorlu yarışta, Türkiye'den ve dünyadan tanınmış off-road ekipleri start alarak hem off-road etaplarını hem de yüksek hızlı performans etaplarını katedecekler. Tanınmış yarış takımı İtalyan Rallıart'ın da 8 araç ile kayıt yaptırdığı organizasyonda, Romanya, Yunanistan, Sırbistan ve Macaristan'dan gelen ekiplerin yanında, Türkiye'nin önde gelen otomobil yarışçıları da mücadele edecek."



Topar, yaklaşık 50 ekibin 4 gün sürecek yarışta Çanakkale ve Bayramiç sınırlarında dağ yollarının ve off-road parkurlarının yer aldığı zorlu etaplarda rekabet edeceğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"28 Ekim günü, Truva Atı önünde tüm yarışan araçların katıldığı star ile başlayacak yarış, Kipa yanındaki özel parkurda Prolog ile devam edecek. 29 Ekim'de ekipler 328 kilometre uzunluğunda İda 1 ve İda 2 etaplarını, 30 Ekim'de 390 kilometre uzunluğunda Kebrene 1 ve Kebrene 2 etaplarını, 31 Ekim ise 248 kilometre uzunluğundaki Truva etabını ve Kipa yanındaki alanda özel seyirci etabını koşacak. Prolog ve Seyirci Özel Etabı için 1,4 kilometre uzunluğunda engebeli bir parkur hazırladı. İki yarış aracı aynı noktadan aynı anda start alarak ortada bir köprü geçişi ile birbirine bağlanan ikiz parkurlarda yarışacaklar. 3 tur geçilecek parkur yarışçıların birebir rekabeti ile nefes kesici görüntülere sahne olacak. 2017 yılından bu yana Çanakkale şehrinin değerli katkıları ile düzenlenen yarış, Çanakkale'nin tarihi ve doğal hazinelerinin Türkiye dışından katılan yarışçı ve seyirciler tarafından keşfedilmesi açısından sayısız kazanımlar sağlıyor."



Toplantıya, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Çanakkale İl Temsilcisi Mustafa Kansu, Yarış Koordinatörü Hakan Betir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile etkinlik ortakları katıldı.





İLGİLİ VİDEO