Bir dergiye röportaj veren genç oyuncu Bahar Şahin, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu hatta küçükken futbolcu Arda Turan'a aşık olduğunu söyledi.Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Bahar Şahin, Magazin İzmir dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Küçükken aşık olduğu ünlü isimden bahseden Şahin, takipçilerini şaşırttı.Koronavirüs salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulduğu için evinde karantinada olan oyuncu dergiye verdiği röportajda tuttuğu takımdan bahsederken koyu bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi.