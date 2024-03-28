Bafetimbi Gomis'ten emeklilik açıklaması

Japon ekibi Kawasaki Frontale'de forma giyen Bafetimbi Gomis, kariyerinin son dönemine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bafetimbi Gomis'ten emeklilik açıklaması
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28 Mart 2024 18:26
Japon ekibi Kawasaki Frontale'de forma giyen Bafetimbi Gomis, kariyerinin son dönemine dair açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki oyuncu Fransız basınından Maxi Foot'a yaptığı açıklamada, kariyerini şık bir şekilde bitirmek istediğini ve Japonya tercihinin ana sebebi olarak bunu göstereceğini söyledi.

Gomis'in yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Bulunduğum kulüpler sayesinde birçok ülkeyi gördüm. Türkiye ve Suudi Arabistan'da tüm bireysel ve kolektif şampiyonlukları kazandıktan sonra yeni bir ülke keşfetmek ve kariyerimi şık bir şekilde bitirmek istedim."

Bu sezon Kawasaki Frontale formasıyla 7 resmi maça çıkan Gomis, bu maçlarda herhangi bir skor katkısı yapamadı.

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