Aytaç Kara, 'Sözümden dönmem' dedi, Galatasaray'ı seçti

Beşiktaş'a attığı golle Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon 4 gol-2 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.



Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen Aytaç, Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardı. Birçok takımdan teklif alan başarılı orta saha oyuncusunun "Sözümden dönmem'' dediği ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi. G.Saray bu transfer için Kasımpaşa'ya bonservis bedeli ödemeyecek.



Aytaç Kara, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 26 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Aytaç Kara, son olarak Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO'su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.



