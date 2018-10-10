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Aykut Kocaman ve Murat Öztürk iddialara cevap verecek

Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman ve kaleci antrenörü Murat Öztürk, Ali Koç'un iddialarına cevap verecek.

Aykut Kocaman ve Murat Öztürk iddialara cevap verecek
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10 Ekim 2018 17:42
Spor Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde 3 yardımcı antrenör ile yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün kulüp kanalı FBTV'de yaptığı açıklamalarda Beşiktaş maçı öncesi yardımcı antrenörlerin bir halı getirdiğini, halının ne olduğu sorulunca da 'Beşiktaş bugün bizi yenecek, biz de hocanının cenazesini bu halıyla kaldıracağız' dediklerini söyledi.

Ali Koç ayrıca kulübe ait bazı gizli bilgilerin dışarıya sızdırıldığını ifade etti.

Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman, Cumartesi günü bu iddialara cevap vermek için basın toplantısı yapmaya karar verdi.

Eski kaleci antrenörü Murat Öztürk, ise yarın basın toplantısı düzenleyecek.

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