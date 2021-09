Aykut Kocaman: 'Milli takıma 'Hayır' denmez!'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Milli Takım teknik direktörlüğü için adının geçmesini değerlendirirken, bu anlamda yerli antrenörler üzerine yapılan yorumları eleştirdi.



Milli Takım hocalığı için adının geçmesi sorusu üzerine Kocaman, "Önce genel bir tanımı yapmak lazım. Milli takım dendiği zaman, başka bir seviye orası. Orası bir temsil yeri. Dolayısıyla sadece benim için değil bütün ülkemizdeki çalıştırıcılar için tartışılacak bir yer değil. Böyle bir pozisyon için benim kişisel olarak hiçbir zaman böyle bir talebim olmadı, olmaz. Ancak, talep olursa hayır denmez. Bu işin hem görev, sorumluluk, onursal tarafı. Her çalıştırıcı için böyle." ifadelerini kullandı.



"KILAVUZ KARGALAR VAR, BU BİR SORUN"



"Diğer taraftan bakınca özellikle bugün, bir arkadaşım vasıtasıyla tesadüfen öğrendiğim bir konu var. Acayip acayip şeyler yazılıyor." diyerek sözlerini sürdüren Aykut Kocaman, "Her türlü düşünceye saygım var ama Türk futbolunun da bir sorunu bu. Önemli sorunlardan biri bence bu. Tartışılması gereken şeylerden biri de kılavuzluk yapan kargalar." dedi.



"EN BÜYÜK BAŞARILAR YERLİLERLE GELDİ"



Aykut Kocaman, "Milli takıma yön vermeye çalışan karga kılavuzlar var. Küçük dünyalarıyla büyük şeyler söylüyormuş gibi anlatıyorlar. Yerli antrenörlüğü bu anlamda olumsuz bir şekilde nitelemeye çalışan kılavuz kargalar var. Esas en büyük sorunlardan biri bu kargalar. Bizler kendimizi biliyoruz, ne durumda olduğumuzu, ne yaptığımızı. Anlamaya, değişmeye, gelişmeye çalışıyoruz. Kılavuz kargalar da bir şeyler görseler, her şeyi böyle kendilerinden emin sınıflayarak 'Yerli antrenörler şöyle böyle...' falan gibi. Bu ülke, en büyük başarılarını yerli antrenörlerle kazandı. İnsani yapım yerli yabancı ayrımına uygun değil ama bu sınıflamalar, bu üstten bakan aşağılamalar karşısındaki durum, ülke futbolu adına canımı yakıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.