Aykut Kocaman: 'Galibiyet önemli bir adım olurdu'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Kocaman, "Alanyaspor'un daha oturmuş bir kadrosu var. Topun kontrolünü çok daha iyi yapabiliyorlar bizden. Bunu bir şekilde ağır da olsa özellikle ilk yarı için söylüyorum. İlk yarıda tam maç öncesi düşüncemin tezahürü gibi oldu oyun. Alanya saha içi yerleşimi çok iyi yaptı. Biz topu tutamadık. Hem tutamadık, hem uzun toplara doğru gittik. Oyuncularımız da yoruldu. Alanya'nın kurgusunu bozamadık böylece. Alanya maçın ilk yarısında mutlak hakim. İkinci yarı mutlak ve mutlak düzeltmemiz gereken topun süresiydi. İlk yarıda damga vuranlardan biri de topun akışını çok iyi yapan rakibe karşı aldığımız toplarla basit top kayıpları yaptık, çok arttı. Çok etkili olamadık." ifadelerini kullandı.



"1 PUAN DA KÖTÜ OLMADI"



"İkinci yarıda bunları düzelttik. 20-25 dakika gayet iyi gitti, oyun bize doğru döndü." diyerek sözlerini sürdüren deneyimli teknik adam, "Topun kontrolünü sağladık. Rakip ceza sahası etrafında fazla oynadık. Biraz daha üretkenlik getirebilirdik. Rakibimiz uyumlu, düzenli, planlı bir takım. Baskı, pozisyon üretmek için oynarken arka tarafı da unutmamak gerekiyor. Son 15-20 dakikada onu hatırlattılar. Sonra Alanya'ya doğru gitti oyun." dedi.



Aykut Kocaman, "Galibiyet önemli ve ciddi bir adım attıracaktı bize. Ancak, bu açıdan bakınca 1 puan da kötü olmadı." açıklamasını yaptı.



"ERZURUM 3-4 HAFTA ÖNCE GİTTİ DERKEN"



Kendileri için önemi büyük olan Erzurumspor maçıyla ilgili düşüncesi sorulan Kocaman, "Ruhsal ve zihinsel tarafı yüksek bir maçtı. Fiziksel olarak da yüksek şiddette bir oyun oldu. Önce enerji toplamalıyız. Oyuncular enerji toplarken, biz de Erzurumspor'u çalışacağız. Önce bir enerjimizi toplayalım. Sonra bu maçı düşünelim. Güzel bir maç olacak. Erzurum, 3-4 hafta önce gitti derken Yılmaz Hoca ile beraber ivme yakaladı. Güzel maç olacak." cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı.



