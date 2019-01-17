Ayew: 'Böyle büyük bir takıma yakışmadı'

Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardındna açıklamalarda bulundu.
Ganalı oyuncu kendilerine yakışmayan bir sonuç aldıklarını belirtirken, "Gerçekten hayal kırıklığı oldu. Maçın başında yakaladığımız şanslar vardı, atmamız gerekiyordu. Kırmızı kart bahane olamaz. Önümüzde tur atlamak için bir maç daha var, kesin kazanmamız gerekiyor. Böyle büyük bir kulübe yakışmayacak bir sonuç aldık" ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ganalı oyuncu kendilerine yakışmayan bir sonuç aldıklarını belirtirken, "Gerçekten hayal kırıklığı oldu. Maçın başında yakaladığımız şanslar vardı, atmamız gerekiyordu. Kırmızı kart bahane olamaz. Önümüzde tur atlamak için bir maç daha var, kesin kazanmamız gerekiyor. Böyle büyük bir kulübe yakışmayacak bir sonuç aldık" ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın