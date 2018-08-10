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Ayew, Benfica ile rövanşında oynayacak mı?

Golcü sıkıntısı yaşayan F.Bahçe'ye iyi haber... Soldado'dan sonra Andre Ayew de sakatlığını tamamen atlattı.

Ayew, Benfica ile rövanşında oynayacak mı?
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10 Ağustos 2018 10:33
Golcü sıkıntısı yaşayan F.Bahçe'ye iyi haber... Soldado'dan sonra Andre Ayew de sakatlığını tamamen atlattı. Lizbon'daki Benfica maçını kaçıran Ganalı yıldız, dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Bursa karşısında oyuna ikinci yarıda girmesi beklenen Ayew'in, Kadıköy'de Benfica ile oynanacak rövanşta as kadroda olması bekleniyor. Phillip Cocu, Soldado'yu ise Timsah'a karşı ilk onbir için hazırlıyor.

ASLAR FAZLA SIKMADI
Kanarya, bir günlük iznin ardından Bursa maçının hazırlıklarına dün sabahki idmanla start verdi. Aslar aktif dinlenme yaptı, diğerleri ise pas ve kanat organizasyonları sonrası dar alanda taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Ayew, idmanın tamamında yer aldı..

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