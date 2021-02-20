Avustralya Açık'ta şampiyon: Naomi Osaka

Avustralya Açık'ta Jenifer Brady'yi 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Naomi Osaka şampiyon oldu



Naomi Osaka, Avustralya'da 2. kez şampiyonluk sevinci yaşarken, toplamda da 4. grand slam şampiyonluğu elde etti.



Finale yükselerek büyük bir sürprize imza atan Jennifer Brady de WTA sıralamasında 13. sıraya yükselmeyi başardı.



Avustralya Açık'ta erkekler finali de pazar günü TSİ 11.30'da Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşılaşacak.



