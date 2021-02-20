Avustralya Açık'ta şampiyon: Naomi Osaka

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Jennifer Brady'yi 2-0 yenen Naomi Osaka, şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Avustralya Açık'ta şampiyon: Naomi Osaka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2021 13:07
Avustralya Açık'ta Jenifer Brady'yi 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Naomi Osaka şampiyon oldu

Naomi Osaka, Avustralya'da 2. kez şampiyonluk sevinci yaşarken, toplamda da 4. grand slam şampiyonluğu elde etti.

Finale yükselerek büyük bir sürprize imza atan Jennifer Brady de WTA sıralamasında 13. sıraya yükselmeyi başardı.

Avustralya Açık'ta erkekler finali de pazar günü TSİ 11.30'da Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşılaşacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için