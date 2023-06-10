Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nde temsilcilerimiz altıncı oldu!

Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nde Türkiye'yi temsil eden Konyaaltı Belediyesinin kadın ve erkek takımları grup maçları sonunda altıncı sırada yer aldı.



Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) plaj hentbolunda kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan ve Antalya'nın Konyaaltı sahilinde gerçekleştirilen Avrupa Plaj Turu Finalleri'nde üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı.



Erkeklerde ve kadınlarda 11 ülkeden 14'er takımın mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye'yi temsil eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Plaj Hentbol Takımı, B Grubu'nda Danimarka'nın The Danish Beachhandball Dream takımına 2-0 yenildi ve grubu altıncı tamamladı.



Konyaaltı Erkek Plaj Hentbolu Takımı ise B Grubu'ndaki maçında İspanya'nın Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga takımına 2-0 mağlup oldu ve grup maçlarını altıncı sırada bitirdi.



Yarın her iki Türk takımının sıralama maçlarına çıkacağı organizasyon, aynı gün final karşılaşmalarıyla sona erecek.





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