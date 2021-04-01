Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Akkuş seçildi

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanlığı'na Hasan Akkuş seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Akkuş seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2021 19:01
Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanlığı'na Hasan Akkuş seçildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otelde Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı için seçim yapıldı. Türkiye'den Hasan Akkuş ile Moldova'dan Antonio Konflitte'nin aday olduğu seçimde, Akkuş toplam 44 oydan 28'ini alarak başkanlığı kazandı.

Akkuş, daha önce Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Genel Sekreterliği yapmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.