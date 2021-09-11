Avcı'dan derbi parolası: 'Hızlı başla, erken kopar'

Yeni Malatya, Sivasspor ve Giresunspor'u devirip 3 maçta 9 puanı hanesine yazdıran Fırtına, Milli araya lider girdi. Fırtına, yarınki derbide Galatasaray 'ı yenip, zirvede yerini korumayı hedefliyor. 25 günde 7 resmi maça çıktıktan sonra milli karşılaşmaların oynandığı süreçte dinlenme fırsatı bulan Bordo- Mavililer, zafere kilitlendi. Oyuncularına günlerdir Galatasaray'ı ezberleten ve derin analizler yapan teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyetin şifresini belirledi. Taraftar desteğiyle birlikte maça yüksek tempoyla gireceklerini söyleyen tecrübeli hoca, "Hızlı başlayıp, golü erken bulmalıyız. Kontrolü elimizde tutacağız. Topu bırakmak yok. Bu maç bir fırsat. Gücünüzü herkese gösterin" sözleriyle takımını motive ediyor.



Ön alanda pres...



Galatasaray'ın özellikle savunmadan çıkarken sıkıntı yaşadığını tespit eden Avcı, ön alan baskısıyla rakibini hataya zorlamak istiyor. Özellikle Luyindama ve Taylan'a pres isteyen başarılı teknik adam, duran topları da önemli bir gol silahı olarak görüyor. Bakasetas, bu konuda Fırtına'nın en önemli kozlarından biri olacak.



Kilit adam Anthony Nwakaeme



Trabzonspor bu sezon çok önemli hücum silahlarına sahip ancak içlerinden biri var ki; sezona tam anlamıyla müthiş başladı: Anthony Nwakaeme. Ligin ilk 3 haftasında da rakip fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, Avrupa maçları da hesaba katıldığında; 7 mücadelede 4 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Milli arada tek bir idman dahi kaçırmayan Nwakaeme, son gelişmelerin ardından derbide kilit adam olacak gibi gözüküyor. Çünkü 32 yaşındaki futbolcunun karşısında oynaması beklenen Sacha Boey sakatlandı. Galatasaray, başarılı sağ bekin yokluğunda sıkıntıya düştü. Yedlin, ABD Milli Takımı'ndan yorgun dönecek, savunmanın sağında oynayabilen Alpaslan'ın ise esas bölgesi stoper olduğu için yavaş kalmasından endişe ediliyor. Trabzonspor teknik heyeti de hücum planlarını ağırlıklı olarak Nwakaeme üzerinden yapıyor.



