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Atletico Madrid'den Giroud atağı

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Fransız golcü Grioud için girişimlerde bulunacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Atletico Madrid'den Giroud atağı
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21 Temmuz 2018 14:33
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Chelsea'nin Fransız golcüsü Giroud için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Madrid ekibi Milan'ın forveti Kalinic transferini gerçekleştiremeyince Chelsea'nin Fransız golcüsü Giroud'a yöneldi ve mavi-beyazlılarla yakın zamanda Londra'da bir görüşecek.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşarak kupayı kaldıran Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen Giroud, geçtiğimiz sezon Chelsea forması ile çıktığı 44 karşılaşmada 12 gol 3 asistlik performans göstermişti.

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