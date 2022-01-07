Atletico Madrid kupada 5-0'la turladı

Atletico Madrid, Kral Kupası son 32 turunda Rayo Majadahonda'yı 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid kupada 5-0'la turladı
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07 Ocak 2022 01:46
İspanya Kral Kupası son 32 mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Majadahonda'ya konuk oldu.

Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 5-0 kazanarak tur atladı.

Mücadelede Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Cunha, 26'da Lodi, 41'de Luis Suarez, 67'de Griezmann ve 79'da Joao Felix kaydetti.

Bu sonuçla Atletico Madrid adını bir üst tura yazdırdı. İspanya Kral Kupası'nda son 16 turunda eşleşmeler kura çekiminin ardından belli olacak.


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