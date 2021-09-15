Ataberk Dadakdeniz, Antalyaspor'a imza attı

Antalyaspor, 22 yaşındaki kaleci Ataberk Dadakdeniz ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA
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Ataberk Dadakdeniz, Antalyaspor'a imza attı
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15 Eylül 2021 18:19
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 22 yaşındaki kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Dadakdeniz kendisini kırmızı-beyazlı renklere 2,5 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dadakdeniz, gençlere önem verilen bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden genç kaleci, "Antalyaspor futbolcusu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.
Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Berkay Bahar da Dadakdeniz transferini ocak ayında tescil ettireceklerini belirtti.

Transfer stratejileri gereği gençlere yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getiren Bahar, "14 transfer gerçekleştirdik. Bu transferlerin yaş ortalaması 23.7 oldu. Giden oyuncularımızın yaş ortalaması ise 30. Şu anki mevcut kadromuzun yaş ortalaması 25.5'e indi." diye konuştu.


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